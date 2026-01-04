"Галатасарай" хочет арендовать полузащитника "Интера" — источник

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в услугах полузащитника миланского "Интера" Давиде Фраттези.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. По сведениям источника, стамбульский клуб готов заплатить за переход Фраттези 35 млн евро, но вначале они намерены взять Давиде в аренду с обязательством выкупа.



Давиде Фраттези выступает за "Интернационале" с 2023 года. В составе черно-синих хавбек провел 104 матча, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач. В сезоне 2025/2026 Фраттези на данный момент отыграл 15 матчей, в которых записал на свой счет 2 ассиста.



Контракт Давиде с "Интером" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 28 млн евро.