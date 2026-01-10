"Рома" обыграла "Сассуоло" и поднялась на третье место в Серии А

"Рома" добилась победы в домашнем матче 20-го тура Серии А, обыграв "Сассуоло" со счётом 2:0.

Фото: ФК "Рома"

Оба гола римская команда забила после перерыва. На 76-й минуте отличился Ману Коне, а уже через три минуты результат удвоил Матиас Соуле.



После этой победы "Рома" набрала 39 очков в 20 встречах и поднялась на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. "Сассуоло" с 23 баллами располагается на 12-м месте.



Лидером первенства остаётся "Интер", который имеет 42 очка после 18 матчей.

