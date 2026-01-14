"Рома" проиграла "Торино" и вылетела из Кубка Италии

"Торино" празднует победу над "Ромой" в 1/8 финала Кубка Италии - матч на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 3:2.

Фото: ФК "Торино"

Два мяча в составе "Торино" забил Че Адамс, оба раза воспользовавшись точными передачами Николы Влашича. Еще один гол на свой счет в составе победителей записал Эмирхан Илькхан. У "Ромы" отличились Марио Эрмосо и Антонио Арена, но этого оказалось недостаточно для продолжения борьбы в турнире.



Таким образом, "Рома" покинула Кубок Италии, а "Торино" в четвертьфинале встретится с "Интером".

