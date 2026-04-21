"Интер" отыгрался с 0:2 и вышел в финал Кубка Италии

"Интер" вышел в финал Кубка Италии, обыграв "Комо" по сумме двух матчей.
Фото: Football Italia
Ответная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу миланцев. Команда Кристиана Киву уступала по ходу игры - за "Комо" отличились Мартин Батурина и Лукаш Да Кунья. Затем "Интер" отыгрался усилиями Хакана Чалханоглу, оформившего дубль, а победный мяч забил Петар Сучич.

Первая игра завершилась без голов (0:0), поэтому по сумме двух встреч в финал прошёл "Интер", где сыграет с сильнейшим в противостоянии "Аталанта" - "Лацио".

