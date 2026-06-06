Германия лишилась полузащитника перед стартом ЧМ-2026

Сборная Германии понесла кадровую потерю незадолго до старта чемпионата мира - 2026.

Фото: ФК "Бавария"

Как сообщает Sport Bild, полузащитник "Баварии" Ленарт Карл не сможет принять участие в турнире из-за травмы.



Футболист получил повреждение на тренировке. Последующее обследование выявило разрыв мышечного волокна, из-за чего хавбек выбыл на длительный срок и пропустит мировое первенство.



На групповом этапе чемпионата мира немцам предстоит встретиться со сборными Эквадора, Кот-д'Ивуара и Кюрасао.