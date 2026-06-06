В "ПСЖ" приняли решение по двум ключевым игрокам - источник



Руководство "ПСЖ" не намерено расставаться с полузащитниками Витиньей и Жоау Невешем, несмотря на появившиеся слухи об интересе со стороны мадридского " Реала ".

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Как сообщает COPE, после недавнего заявления президента сливочных Флорентино Переса о готовности потратить 150 миллионов евро на одного из ведущих футболистов Европы испанские СМИ предположили, что объектом интереса может стать один из португальских хавбеков парижан. Однако, по информации источника, чемпион Франции считает обоих игроков важнейшей частью своего проекта.



В клубе не готовы обсуждать возможную продажу Витиньи или Жоау Невеша даже в случае предложения на сумму 150 миллионов евро.