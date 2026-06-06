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Германия оказалась сильнее США в контрольном матче

Сборная Германии одержала победу над США в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Встреча прошла в Чикаго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Немцы быстро вышли вперёд благодаря точному удару Кая Хаверца уже на второй минуте. До перерыва хозяева сумели восстановить равновесие - на 37-й минуте отличился Энтони Робинсон.

Победу команде Юлиана Нагельсмана принёс Лерой Сане. Полузащитник поразил ворота американцев на 57-й минуте и установил окончательный результат встречи.

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