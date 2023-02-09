– Мы очень довольны выступлениями Миранчука за "Торино". Решение по его выкупу из "Аталанты" будет принято скоро, – приводит слова Ваньяти "Чемпионат".
Права на 27-летнего россиянина принадлежат "Аталанте". Прошлым летом "Торино" арендовал Алексея Миранчука у клуба из Бергамо. В 17 играх в составе своей новой команды хавбек отметился 4 голами и 3 ассистами. До 2020-го года Миранчук защищал цвета московского "Локомотива". Его рыночная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, оценивается в 10 млн евро.
Технический директор "Торино": решение по выкупу Миранчука из "Аталанты" будет принято скоро
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти рассказал о будущем полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянском клубе.
Фото: ФК "Торино"