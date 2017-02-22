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Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над "Русенборгом" в матче 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА.

"Тренер Александр Гришин говорил нам, что "Русенборг" - хорошая, организованная команда, они неплохо играют в обороне, ждут ошибки соперника, и сегодня они так и действовали. Я считаю, что мы их сегодня полностью переиграли: в первом тайме у них не было ни одного момента, кроме одного удара и назначенного пенальти. Во втором тайме игра выровнялась, но мы забили второй гол и заслуженно выиграли.

Мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол и не переводить в серию пенальти. Я рад, что так получилось, потому что пенальти потрепали бы нервы - там уже лотерея. Буду рад, если Гончаренко отпустит меня на четвертьфинальный матч с "Бенфикой", - цитирует Жамалетдинова ТАСС.
Теги: Жамалетдинов ЦСКА Русенборг
Сегодня, 19:46
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