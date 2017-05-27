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Криштиану Роналду: всегда верил, что первым в истории забью 100 мячей в Лиге чемпионов
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 100 голов в Лиге чемпионов.
"Всегда хотел достичь отметки в 100 мячей в Лиге чемпионов. Мог бы сделать это раньше, но провел несколько матчей без мячей. Однако всегда верил, что буду первым футболистом в истории, кто забьет 100 мячей в этом турнире, и я это сделал. Хотелось бы поблагодарить партнеров по команде, тренера и болельщиков "Реала". Это красивый момент в моей карьере, и я очень счастлив.
Моя позиция на поле всегда будет одной. Больше всего мне нравится играть свободно, и эту возможность мне предоставил Зидан. Я не ограничен в действиях на поле: могу сыграть на фланге, в центре и там, где считаю нужным", — цитирует Роналду AS.
"Газета.ру"
"Всегда хотел достичь отметки в 100 мячей в Лиге чемпионов. Мог бы сделать это раньше, но провел несколько матчей без мячей. Однако всегда верил, что буду первым футболистом в истории, кто забьет 100 мячей в этом турнире, и я это сделал. Хотелось бы поблагодарить партнеров по команде, тренера и болельщиков "Реала". Это красивый момент в моей карьере, и я очень счастлив.
Моя позиция на поле всегда будет одной. Больше всего мне нравится играть свободно, и эту возможность мне предоставил Зидан. Я не ограничен в действиях на поле: могу сыграть на фланге, в центре и там, где считаю нужным", — цитирует Роналду AS.
"Газета.ру"
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