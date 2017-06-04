Трёхлетний ребёнок пропал без вести в результате давки в фан-зоне в Турине

В фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели финал Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" на огромном экране, произошла давка. Причиной послужил взрыв петарды.Подросток, взорвавший петарду, крикнул о бомбе, после этого толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка. По последним данным, количество получивших ранения в результате инцидента достигло 200 человек и продолжает расти. Трёхлетний ребёнок пропал без вести в результате давки, сотрудники итальянской полиции до сих пор не могут его найти.