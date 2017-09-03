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Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов

"Спартаку" будет крайне сложно вновь стать победителем чемпионата России, учитывая хороший старт "Зенита", заявил защитник карсно-белых Георгий Тигиев.

После восьми туров действующий чемпион страны занимает 9-е место в турнирной таблице с 9 очками (2 победы, 3 ничьи и 2 поражения). 13 сентября команда стартует в Лиге чемпионов, соперниками по группе станут английский "Ливерпуль", испанская "Севилья" и словенский "Марибор".

"Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом, даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе. В чемпионате - защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт "Зенита" (6 побед и 2 ничьи), хотя не сказал бы, что они впечатляют. Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места.

Сейчас не надо ни на что списывать, не надо жаловаться, надо просто больше тренироваться, тем более, сейчас будет насыщенный календарь - Лига чемпионов впереди", - цитирует Тигиева ТАСС.
Теги: Тигиев Спартак
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
надо укрепляться и биться в ЛЧ,в чемпионате России можно не напрягаться.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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