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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
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Олег Шишкин: Жамалетдинов - это будущее ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Олег Шишкин прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.
"Ждал хорошей игры в обороне. Не думал, что, проигрывая по ходу матча, ЦСКА сможет выиграть. Эта победа даёт хорошие шансы на выход из группы. После победы над такой командой, как "Бенфика", я думаю, у ЦСКА прибавится ещё больше уверенности.
Витиньо и Головин? Это на сегодняшний день лидеры команды. Что касается Жамалетдинова — это будущее ЦСКА", - цитирует Шишкина "Чемпионат.сом".
"Ждал хорошей игры в обороне. Не думал, что, проигрывая по ходу матча, ЦСКА сможет выиграть. Эта победа даёт хорошие шансы на выход из группы. После победы над такой командой, как "Бенфика", я думаю, у ЦСКА прибавится ещё больше уверенности.
Витиньо и Головин? Это на сегодняшний день лидеры команды. Что касается Жамалетдинова — это будущее ЦСКА", - цитирует Шишкина "Чемпионат.сом".
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