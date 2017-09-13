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Олег Шишкин: Жамалетдинов - это будущее ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Олег Шишкин прокомментировал победу над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.

"Ждал хорошей игры в обороне. Не думал, что, проигрывая по ходу матча, ЦСКА сможет выиграть. Эта победа даёт хорошие шансы на выход из группы. После победы над такой командой, как "Бенфика", я думаю, у ЦСКА прибавится ещё больше уверенности.

Витиньо и Головин? Это на сегодняшний день лидеры команды. Что касается Жамалетдинова — это будущее ЦСКА", - цитирует Шишкина "Чемпионат.сом".
Теги: Жамалетдинов ЦСКА Бенфика
Сегодня, 19:22
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(0)
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FC VOLGA
Возвысили по одному матчу?ну ну....Особо то ниче не показал на поле,просто добить смог.

По двум матчам... По двум.
И умение "добить" в футболе дорогого стоит!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Возвысили по одному матчу?ну ну....Особо то ниче не показал на поле,просто добить смог.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
пусть Жамалетдинов сыграет на таком уровне хотя бы пару сезонов..
пара удачных матчей- ни разу не показатель избранности.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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