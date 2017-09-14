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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Игнатьев: "Спартак" должен был выигрывать у "Марибора"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" (1:1).
"Марибор" показал хороший футбол, но "Спартак" должен был брать три очка, потому что дальше будет только сложнее. Красно-белые обязан был забивать второй гол, но команда показала не самый высокий уровень индивидуального мастерства при взятии ворот. Моментов они создали много, но реализовать их не получилось. Бросился в глаза — невысокий уровень работоспособности игроков. Особенно это было видно во втором тайме, когда соперник за счет не только волевых усилий, но и за счет работоспособности имел преимущество. Это и привело к голу. Я увидел команду — целеустремленную, волевую, которая очень хотела добиться результата при своих болельщиках. Слышал, что дома они играют по-особенному. Не знаю, как будет на выездных матчах, но здесь они имели особую связь со своими болельщиками. Это, видимо, наработано годами. Они хотели сделать приятное им, отсюда огромное желание и стремление добиться положительного результата. Им было стыдно и неудобно перед фанатами, они рвались вперед, что изменило результат", — цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
"Марибор" показал хороший футбол, но "Спартак" должен был брать три очка, потому что дальше будет только сложнее. Красно-белые обязан был забивать второй гол, но команда показала не самый высокий уровень индивидуального мастерства при взятии ворот. Моментов они создали много, но реализовать их не получилось. Бросился в глаза — невысокий уровень работоспособности игроков. Особенно это было видно во втором тайме, когда соперник за счет не только волевых усилий, но и за счет работоспособности имел преимущество. Это и привело к голу. Я увидел команду — целеустремленную, волевую, которая очень хотела добиться результата при своих болельщиках. Слышал, что дома они играют по-особенному. Не знаю, как будет на выездных матчах, но здесь они имели особую связь со своими болельщиками. Это, видимо, наработано годами. Они хотели сделать приятное им, отсюда огромное желание и стремление добиться положительного результата. Им было стыдно и неудобно перед фанатами, они рвались вперед, что изменило результат", — цитирует Игнатьева "Спорт День за Днем".
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