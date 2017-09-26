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Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия"

Болельщики "Спартака" на матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" на стадионе "Открытие Арена" вывесили баннер, посвящённый Союзу европейских футбольных ассоциаций.

Надпись на полотнище гласит: "UEFA mafia". Кроме того, были зажжены две дымовые шашки.

"Спартак" был наказан штрафом в размере € 60 тыс. и закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов с "Севильей" из-за поведения болельщиков на игре 1-го тура группового этапа с "Марибором" (1:1). Фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 22:28
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№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:40) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
дебилы.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 22:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Болелы СМ молодцы!


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Эники-Бэники ели вареники и заедали их ливерными англичанами.
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Еще хотят.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
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