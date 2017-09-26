Болельщики "Спартака" вывесили баннер "УЕФА мафия"

Болельщики "Спартака" на матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" на стадионе "Открытие Арена" вывесили баннер, посвящённый Союзу европейских футбольных ассоциаций.Надпись на полотнище гласит: "UEFA mafia". Кроме того, были зажжены две дымовые шашки."Спартак" был наказан штрафом в размере € 60 тыс. и закрытием гостевого сектора на матче Лиги чемпионов с "Севильей" из-за поведения болельщиков на игре 1-го тура группового этапа с "Марибором" (1:1). Фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.