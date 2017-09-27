Юрген Клопп высоко оценил работу переводчика "Спартака"

Пресс-конференция главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после матча Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1) началась без переводчика.Чуть позже появился переводчик "Спартака" Глеб Дворецкий.Клопп высоко оценил его работу и даже поаплодировал за качественный перевод.Во время общения Клоппа с прессой перед матчем возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.