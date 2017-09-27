Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрген Клопп высоко оценил работу переводчика "Спартака"

Пресс-конференция главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после матча Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1) началась без переводчика.

Чуть позже появился переводчик "Спартака" Глеб Дворецкий.

Клопп высоко оценил его работу и даже поаплодировал за качественный перевод.

Во время общения Клоппа с прессой перед матчем возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.

Sports.ru
Теги: Клопп Ливерпуль Спартак
Сегодня, 00:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.