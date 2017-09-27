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Фоторепортаж с матча "Спартак" - "Ливерпуль"

Во втором матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/18 московский "Спартак" сыграл вничью с английским "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было:






























Теги: Спартак Ливерпуль Фото
Сегодня, 06:15
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