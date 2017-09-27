Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Михаил Гершкович: ничья с "Ливерпулем" - положительный и оптимальный результат

Ничья в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" - положительный результат для московского "Спартака", исходя из того, как развивалась игра, заявил председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Команда смотрелась мужественно, самоотверженно, но с точки зрения мастерства "Спартак" в значительной степени уступал "Ливерпулю". Считаю, что ничья - это положительный и самый оптимальный результат для российской команды; вряд ли спартаковцы могли рассчитывать на большее. Конечно, хотелось бы отметить двух вратарей, которые великолепно сыграли. Оборона играла с большими тактическими просчетами, и, на мой взгляд, именно это позволило англичанам создать моменты у наших ворот.

Однако кроме самоотверженности и самоотдачи в игре "Спартака" выделить абсолютно нечего. Уровень мастерства у игроков российской команды намного ниже, чем у соперника, и в связи с этим - все остальные проблемы в игре москвичей", - цитирует Гершковича ТАСС.
Теги: Гершкович Ливерпуль Спартак
Сегодня, 20:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.