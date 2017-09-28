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Валерий Непомнящий: уровень РФПЛ не соответствует стандартам лучших команд Европы

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Случаются такие результаты. И "Барселона" иногда проигрывает с таким же счетом, и "Бавария" сейчас играет не совсем хорошо. Лига чемпионов — это турнир высшего ранга. Матчи ЛЧ я зачастую ставлю выше, чем игры чемпионата мира. Да, фиаско ЦСКА неожиданно. Но если разобрать, то произошло, то это не системная проблема или вопросы к уровню игроков, а катастрофические индивидуальные ошибки. Понятно, что могло быть не четыре, а больше — выручил Игорь Акинфеев, но личные просчеты игроков исправляются легко. Однако мы в очередной раз увидели, что уровень нашего чемпионата не соответствует стандартам лучших команд Европы. Мы проигрываем в скорости движения, мышления, работы с мячом. Не очень легко так быстро перестроиться с ритма чемпионата России и нормально сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому матч с "Бенфикой" (2:1) и игра с "Манчестером" — две большие разницы. Уверен, что в Манчестере армейцы сыграют лучше. Всего три вещи. Так что вписаться в игровой ритм турнира, исправить индивидуальные ошибки, ну и тренерскому составу есть, над чем подумать. Есть у меня мысли на этот счет, но высказывать их не очень корректно", - цитирует Непомнящего "Спорт день за днем".
Теги: Непомнящий ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:19
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№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
А если бы у Спартака были все здоровы,в том числе и Зобнин,он бы обыграл Ливерпуль.Ничего в этих командах космического нет.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Америку открыл......))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Да у них просто денег много.Вчера всего два англичанина в составе было.Тут не в уровне футбола разница.Дай ЦСКА потратить 100 млн на двух центральных защитников и нападающего,и МЮ ноги бы не унес.
Регистрация: 28.12.2012
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