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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Непомнящий: уровень РФПЛ не соответствует стандартам лучших команд Европы
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал поражение армейцев от "Манчестер Юнайтед" (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Случаются такие результаты. И "Барселона" иногда проигрывает с таким же счетом, и "Бавария" сейчас играет не совсем хорошо. Лига чемпионов — это турнир высшего ранга. Матчи ЛЧ я зачастую ставлю выше, чем игры чемпионата мира. Да, фиаско ЦСКА неожиданно. Но если разобрать, то произошло, то это не системная проблема или вопросы к уровню игроков, а катастрофические индивидуальные ошибки. Понятно, что могло быть не четыре, а больше — выручил Игорь Акинфеев, но личные просчеты игроков исправляются легко. Однако мы в очередной раз увидели, что уровень нашего чемпионата не соответствует стандартам лучших команд Европы. Мы проигрываем в скорости движения, мышления, работы с мячом. Не очень легко так быстро перестроиться с ритма чемпионата России и нормально сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому матч с "Бенфикой" (2:1) и игра с "Манчестером" — две большие разницы. Уверен, что в Манчестере армейцы сыграют лучше. Всего три вещи. Так что вписаться в игровой ритм турнира, исправить индивидуальные ошибки, ну и тренерскому составу есть, над чем подумать. Есть у меня мысли на этот счет, но высказывать их не очень корректно", - цитирует Непомнящего "Спорт день за днем".
"Случаются такие результаты. И "Барселона" иногда проигрывает с таким же счетом, и "Бавария" сейчас играет не совсем хорошо. Лига чемпионов — это турнир высшего ранга. Матчи ЛЧ я зачастую ставлю выше, чем игры чемпионата мира. Да, фиаско ЦСКА неожиданно. Но если разобрать, то произошло, то это не системная проблема или вопросы к уровню игроков, а катастрофические индивидуальные ошибки. Понятно, что могло быть не четыре, а больше — выручил Игорь Акинфеев, но личные просчеты игроков исправляются легко. Однако мы в очередной раз увидели, что уровень нашего чемпионата не соответствует стандартам лучших команд Европы. Мы проигрываем в скорости движения, мышления, работы с мячом. Не очень легко так быстро перестроиться с ритма чемпионата России и нормально сыграть в Лиге чемпионов. Поэтому матч с "Бенфикой" (2:1) и игра с "Манчестером" — две большие разницы. Уверен, что в Манчестере армейцы сыграют лучше. Всего три вещи. Так что вписаться в игровой ритм турнира, исправить индивидуальные ошибки, ну и тренерскому составу есть, над чем подумать. Есть у меня мысли на этот счет, но высказывать их не очень корректно", - цитирует Непомнящего "Спорт день за днем".
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