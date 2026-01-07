Нападающий ЦСКА может перейти в аргентинский клуб

Нападающий ЦСКА может вернуться в Аргентину в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, в переходе Адольфо Гайча заинтересованы аргентинские "Тальерес" и "Сан-Лоренсо".

На данный момент футболист выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел за самарский клуб 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость аргентинского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

Источник: Журналист Давид Скавуззо

