Нападающий ЦСКА может перейти в аргентинский клуб

Нападающий ЦСКА может вернуться в Аргентину в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК ЦСКА

По информации источника, в переходе Адольфо Гайча заинтересованы аргентинские "Тальерес" и "Сан-Лоренсо".



На данный момент футболист выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел за самарский клуб 6 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость аргентинского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.



Источник: Журналист Давид Скавуззо