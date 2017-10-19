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Фернандо: мы были командой, помогали друг другу

Полузащитник "Спартака" Фернандо подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1).

"Мы сегодня были командой, много двигались и помогали друг другу. Когда все так, играть гораздо легче. Не сломались психологически, пропустив гол, — это очень важно.

Эпизод с моей желтой карточкой — там был фол на Адриано, поэтому я и не сдержался", - цитирует Фернандо "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандо Спартак Севилья
Сегодня, 03:08
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