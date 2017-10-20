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Виктор Васин выиграл больше всех верховых единоборств в 3-м туре Лиги чемпионов

Защитник ЦСКА Виктор Васин стал лидером 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов по количеству выигранных верховых единоборств.

Васин в матче против "Базеля" (0:2) выиграл 13 верховых дуэлей из 16 (81%).

Он лидирует по этому показателю и в РФПЛ: Васин выигрывает в среднем 9,2 единоборств в воздухе за 90 минут (84%).

Sports.ru
Теги: Васин ЦСКА Базель
Сегодня, 01:22
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