Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Матч "Спартака" и "Марибора" в России посмотрело более 4 млн телезрителей
Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и словенским "Марибором" в России посмотрело более 4 млн телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ", который транслировал игру.
"Всего в России прямую трансляцию встречи посмотрело более 4 миллионов зрителей. Целевая аудитория "Матч ТВ" - мужчины в возрасте старше 18 лет (М18+) - проявила высокий интерес к игре. Показатели смотрения достигли доли 11,5% по России (15,7% по Москве)", - говорится в пресс-релизе.
Другой матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - между ЦСКА и "Бенфикой" - в России также посмотрело более 4 млн телезрителей.
"Всего в России прямую трансляцию встречи посмотрело более 4 миллионов зрителей. Целевая аудитория "Матч ТВ" - мужчины в возрасте старше 18 лет (М18+) - проявила высокий интерес к игре. Показатели смотрения достигли доли 11,5% по России (15,7% по Москве)", - говорится в пресс-релизе.
Другой матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - между ЦСКА и "Бенфикой" - в России также посмотрело более 4 млн телезрителей.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.