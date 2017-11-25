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Матч "Спартака" и "Марибора" в России посмотрело более 4 млн телезрителей

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Спартаком" и словенским "Марибором" в России посмотрело более 4 млн телезрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ", который транслировал игру.

"Всего в России прямую трансляцию встречи посмотрело более 4 миллионов зрителей. Целевая аудитория "Матч ТВ" - мужчины в возрасте старше 18 лет (М18+) - проявила высокий интерес к игре. Показатели смотрения достигли доли 11,5% по России (15,7% по Москве)", - говорится в пресс-релизе.

Другой матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - между ЦСКА и "Бенфикой" - в России также посмотрело более 4 млн телезрителей.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 23:01
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