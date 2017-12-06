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Гол Алана Дзагоева в ворота "МЮ" переписали на Витиньо

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" обыграл ЦСКА (2:1).

Гол в составе российской команды на 45-й минуте встречи изначально был записан на счёт полузащитника Алана Дзагоева, однако позже его авторство переписали на форварда Витиньо.

Для Дзагоева этот мяч мог быть рекордным 12-м в Лиге чемпионов, так как он бы стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди россиян. Однако, в связи с поправкой в протоколе матча, на счету Алана остаётся 11 голов в ЛЧ, как и у двух других российских игроков Андрея Тихонова и Романа Широкова.

"Чемпионат.соm"
Теги: Дзагоев Витиньо Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 01:32
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:00) #
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Цитата: sanyapytilin
Ты не по духу специалист, а по душку

Сразу чувствуется Масква. Правила изменились, кот не понял? Раньше чтобы не залезть в овес спецом уходили за пределы поля.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Естественно, Дзагоев был в офсайде, но мяч уже летел в пустые ворота от Ваитиньо. По духу игры надо засчитывать. Всё правильно.


Ты не по духу специалист, а по душку


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:36) #
  • -2
  •  (2)

Естественно, Дзагоев был в офсайде, но мяч уже летел в пустые ворота от Ваитиньо. По духу игры надо засчитывать. Всё правильно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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