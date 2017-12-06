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Жозе Моуринью - о соперниках в 1/8 финала ЛЧ: просто заткнусь и подожду жеребьёвку

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью спросили, каких соперников он хотел бы избежать в 1/8 финала Лиги чемпионов. Английская команда заняла первое место в своей группе.

"Я не самый удачливый человек при жеребьёвках – пожалуй просто заткнусь и подожду самой жеребьёвки. Надо хорошо начать до февраля и сейчас сосредоточиться на АПЛ. Команда, которая нам попадётся, не будет прыгать от счастья – это я обещаю". - цитирует Моуринью "Чемпионат.сом".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:06
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 03:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой-то он больно вежливый. Прямо как не он.
Регистрация: 6.12.2014
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