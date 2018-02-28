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УЕФА изменит формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал об изменениях в формате проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.

Прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов теперь получат 26 команд.

Их обладателями станут действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом, по две команды от ассоциаций, занимающих пятое и шестое места и чемпионы ассоциаций с седьмого по 10-ю позицию.

Еще шесть участников будут определены в ходе квалификации.

Также введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

Отмечается, что нововведения вступят в силу, начиная с сезона-2018/19.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:28
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