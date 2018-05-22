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ИГИЛ угрожает расправой над болельщиками "Реала" и "Ливерпуля" в Киеве

Исламистская террористическая группировка ИГИЛ (запрещена на территории России) угрожает смертью болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" во время финального матча Лиги чемпионов в Киеве, передает Sun.

Сообщается, что угрозы поступают из частных переписок террористов в приложении Telegram. Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей в украинской столице, использовать холодное оружие и автотранспорт для нанесения вреда болельщикам.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ планирует совершить ряд терактов во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.
Теги: Реал Ливерпуль
Сегодня, 20:44
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№3 Написал: checkmate (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (1)
online

Очередная кремлевская байка. )) Про Telegram особенно.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (5)
online

Бендеровцы rage и Игил-близницы братья!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
Хохлам даже это похер.
им город разнести, а они скакать будут. Плясуны чубатые
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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