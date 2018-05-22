ИГИЛ угрожает расправой над болельщиками "Реала" и "Ливерпуля" в Киеве

Исламистская террористическая группировка ИГИЛ (запрещена на территории России) угрожает смертью болельщиков "Реала" и "Ливерпуля" во время финального матча Лиги чемпионов в Киеве, передает Sun.Сообщается, что угрозы поступают из частных переписок террористов в приложении Telegram. Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей в украинской столице, использовать холодное оружие и автотранспорт для нанесения вреда болельщикам.Ранее сообщалось, что ИГИЛ планирует совершить ряд терактов во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.