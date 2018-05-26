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Дмитрий Ананко: Роналду и Салаха рано сравнивать

Бывший тренер "Спартака" и "Арсенала" Дмитрий Ананко поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

"На "Ливерпуль" смотреть интереснее, потому что это атакующая, зрелищная команда. У нее очень приличный средний статистический показатель по забитым мячам. Очень здорово футболисты выглядят в этом сезоне, хочется видеть больше матчей с их участием. Что касается "Реала", в некоторых играх он может по ходу встреч уступать, но доводит дело до победы за счет опыта и индивидуальных действий. Думаю, что нас ждет интересный матч. Салах очень здорово выглядит в этом сезоне. Но если сравнивать его с Роналду, то португалец на протяжении долгого времени поддерживает высокий уровень. Поэтому их рано сравнивать. Забраться на вершину легче, чем удерживаться там. Будем надеяться, что Салах станет радовать нас своей хорошей игрой на протяжении долгого времени", - цитирует Ананко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ананко Роналду Салах
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