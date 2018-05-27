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Новости партнеров

Лорис Кариус: я до сих пор не спал. Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус высказался после финала Лиги чемпионов, в котором допустил две результативные ошибки.

"Я до сих пор не спал. Я снова и снова проигрываю моменты в голове. Я бесконечно прощу прощения у партнеров по команде, фанатов и всех причастных. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас всех.

Как я уже сказал, хотелось бы вернуть время назад, но это невозможно. Это еще хуже, поскольку все мы чувствовали, что можем обыграть "Реал", мы играли сильнее.

Спасибо нашим невероятным болельщикам, которые приехали в Киев и поддержали меня, даже после игры. Я не воспринимаю это как должное, все это еще раз показало, какая у нас большая семья. Спасибо. Мы вернемся сильнее", – написал Кариус в твиттере.
Теги: Кариус Ливерпуль Реал
Сегодня, 22:01
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№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:06) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Наш Игорян на фоне этого Кариуса еще и ничего!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
На самом деле, только посочувствовать можно. Тут не поможешь.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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