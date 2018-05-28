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Гол Роналду "Ювентусу" признан лучшим в этом розыгрыше Лиги чемпионов

УЕФА назвал десятку самых красивых голов, забитых в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Блестящий удар ножницами Гарета Бэйла в финале турнира занял второе место.

10. Криштиану Роналду. «Реал» - «Боруссия» Дортмунд (3:2)

9. Лоренцо Инсинье. «Наполи» - «Шахтер» (3:0)

8. Кевин Де Брюйне. «Манчестер Сити» - «Шахтер» (2:0)

7. Фред. «Шахтер» - «Рома» (2:1)

6. Гарет Бэйл. «Боруссия» Дортмунд - «Реал» (1:3)

5. Эдин Джеко. «Челси» - «Рома» (3:3)

4. Антуан Гризманн. «Атлетико» - «Рома» (2:0)

3. Гонсало Игуаин. «Ювентус» - «Тоттенхэм» (2:2)

2. Гарет Бэйл. «Ливерпуль» - «Реал» (1:3)

1. Криштиану Роналду. «Ювентус» - «Реал» (0:3)

UEFA
Теги: Роналду Бэйл
Сегодня, 00:43
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(1)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 01:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Заслужили... relieved
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 00:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Заслуженно, более чем.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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