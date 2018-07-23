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Сергей Родионов: оба соперника сильны, нам предстоят тяжелые матчи

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил соперников красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Внимательно следил за жеребьёвкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьёзный соперник, будь то ПАОК или "Базель".

Это сильные клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе "Базеля" очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у неё на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.

Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьёзностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности", — цитирует Родионова пресс-служба "Спартака".
Теги: Спартак ПАОК Базель Родионов
Сегодня, 14:50
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(1)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Если Спартак опять не пройдет квалификационный раунд, то:
".......зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"?" (В. Рейнгольд)
И он прав абсолютно!!!. Вот сейчас начнется сезон, болельщики Спартака начнут короновать команду в чемпионы РФПЛ, а зачем, просто потешить самолюбие?, чтобы потом опять бесславно закончить игры на групповом этапе?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 15:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
да уж.опять не пройдут как всегда
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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