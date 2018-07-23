Сергей Родионов: оба соперника сильны, нам предстоят тяжелые матчи

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (13)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (13)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (11)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (11)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь!
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь!
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (12)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (12)
11:44
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало (7)
10:44
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
Сергей Прядкин: оборудование VAR очень дорогое. Если ФИФА оставит – будет применять в РФПЛ (13)
08:55
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
Из-за нехватки финансов "Анжи" не мог приобрести авиабилеты в Екатеринбург на игру с "Уралом" (16)
08:36
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
Легендарный колумбийский вратарь Рене Игита жестко ответил оскорбившему его фанату (видео) (4)
03:36
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
Дмитрий Черышев: болельщики держали игроков "Нижнего Новгорода" в тонусе, не давали расслабиться
03:36
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
Александр Побегалов: если бы играли в манеже, это бы значило, что что-то неправильно в российском футболе (1)
02:30
Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео) (1)
Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео) (1)
00:36
Сергей Передня: я, конечно, всегда недоволен судейством, как, наверное и коллега. Но это эмоции (видео) (1)
Сергей Передня: я, конечно, всегда недоволен судейством, как, наверное и коллега. Но это эмоции (видео) (1)
Вчера, 23:49
Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана" (1)
Гонсало Игуаин может стать игроком "Милана" (1)
Сергей Родионов: оба соперника сильны, нам предстоят тяжелые матчи
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил соперников красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Внимательно следил за жеребьёвкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьёзный соперник, будь то ПАОК или "Базель".
Это сильные клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе "Базеля" очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у неё на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.
Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьёзностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности", — цитирует Родионова пресс-служба "Спартака".
"Внимательно следил за жеребьёвкой. И должен сказать, что нам достался весьма серьёзный соперник, будь то ПАОК или "Базель".
Это сильные клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОКа, так и в составе "Базеля" очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у неё на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков.
Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьёзностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности", — цитирует Родионова пресс-служба "Спартака".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.