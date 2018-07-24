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ПАОК обыграл "Базель" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

ПАОК одержал победу над "Базелем" в первом матче второго раунда нечемпионской квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Первый матч

Стадион: Тумба (Салоники, Греция)

"ПАОК" – "Базель" 2:1

Голы: Каньяс, 32, Прийович, 80, Аети, 82

"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Маурисио, Пелькас, Виейринья, Каньяс, Прийович (Варда, 83), Лимниос (Шахов, 90+3), Лео (Эль-Каддури, 72)

"Базель": Омлин, Риверос, Сухи, Баланта, Фрай, Зуффи, Штокер, Ди, Петретта (Кайзер, 44), Оберлин (Калулу, 64), Аети

Предупреждения: Ди, 35, Штокер, 69, Фрай, 75
Теги: ПАОК Базель
Вчера, 22:39
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10
(1)
№10 Написал: Продавец голованов Саракш (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Короче,нам похер кого выносить.

Не кажи гоп, пока яйца на заборе. Обе команды - не подарок, и шапками - не нам закидывать. я золотых медалей например не вижу

Цитата: spiri
ПАОК понравился,быстрые фланги

Вот это больше всего напрягло, с фланговой защитой-то у нас именно не ах...


--------------------
Имеются также голо-ванны и котло-ванны. Палец даю на отсечение, кошерные!
Регистрация: 24.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: spiri (Вчера, 23:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ПАОК понравился,быстрые фланги и осмысленные атаки..Но,думаю,МаКар что-нибудь придумает даже если у Базеля не получится пройти! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: АБВ М (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (10)

Надо Спартаку пройти всех,кто попадется на пути! Будет круто для России 3 команды в ЛЧ!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:52) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: maradona72
Если Базель пройдёт ПАОК, то Спартак будет сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм

Базель - это хорошо
Базель - это круто
Мы и ПАОК разьeбeм
Будет всем наука

На самом деле надо крушить всех - и Базелей, и Шмазелей, и, страшно сказать, Бенфику сотоварищи. Ну это ж Лига, граждане - там на подходе к групповым тонко трещат черепа слабых и убогих под шипами. Даже не надо голову вниз опускать - просто ногами, дожимая до асфальта.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:50) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Так и есть. И то что они забили гол на выезде дает им совсем не плохой шанс. Базель дома играет лучше чем в гостях. Так что, однозначно за Базель!

Согласен,дома будет уже другой Базель
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:47) #
  • +6
  •  (8)
online

Цитата: Frankenstein
Тогда резоннее чтобы Базель нам достался
Так и есть. И то что они забили гол на выезде дает им совсем не плохой шанс. Базель дома играет лучше чем в гостях. Так что, однозначно за Базель!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:46) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Продублирую. Может кому интересно

Если Базель пройдёт ПАОК, то Спартак будет сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм. А если ПАОК, то Спартак несеяный и достанется Бенфика или Фенер.

ну ты это как раз товарищу выше и скинул бы, которому похрену
всегда есть свои аспекты
удачи вам!


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Продублирую. Может кому интересно

Тогда резоннее чтобы Базель нам достался
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:45) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Короче,нам похер кого выносить.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:43) #
  • +6
  •  (8)
online

Продублирую. Может кому интересно

Если Базель пройдёт ПАОК, то Спартак будет сеяным и в следующем раунде может достаться Стандард, Аякс или Штурм. А если ПАОК, то Спартак несеяный и достанется Бенфика или Фенер.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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