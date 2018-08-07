Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту

Полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионом против "Спартака"."Сейчас в моей голове только игра против "Спартака" и ничего больше. У нас есть мечта - сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.Я не знаю, кто сыграет в основном составе, тренер будет выбирать. Но вся команда готова биться за свою мечту", — сказал Пелькас на пресс-конференции.