"Спартак" сыграет с ПАОКом в красной форме

????? #ChampionsLeague начинаем в красном!



На предматчевом совещании судья встречи сообщил, что если во время игры температура будет выше +30°, он разрешит сделать паузы на водопой на 30 и 75 минутах.#Спартак #ПАОКСпартак #Spartak #PAOKFCSM pic.twitter.com/Lkz2jX1XJr — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 8, 2018

"Спартак" в твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.Это будет домашний красный комплект формы. Вратарь красно-белых выступит в желтом комплекте.