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"Спартак" сыграет с ПАОКом в красной форме

"Спартак" в твиттере опубликовал фотографию формы, в которой команда выйдет на поле в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК.

Это будет домашний красный комплект формы. Вратарь красно-белых выступит в желтом комплекте.

Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 13:23
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№1 Написал: Александр Александров_3 (Сегодня, 13:43) #
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играем с греческими конями ))
Регистрация: 10.07.2018 [жалоба]
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