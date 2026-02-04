В "Реале" возникло недовольство решениями Арбелоа - источник

В раздевалке " Реала " нарастает недовольство решениями нового главного тренера Альваро Арбелоа.

По информации Cadena Ser, часть футболистов не понимает отдельные кадровые и тактические ходы специалиста. После выездного матча с "Бенфикой" игроки обратили внимание на то, что Дани Себальос не получил игрового времени. Это вызвало обсуждение внутри команды.



Ещё более напряжённой ситуация стала после встречи с "Райо Вальекано". Разговор в раздевалке затянулся, а между тренером и рядом игроков возникли разногласия по техническим и тактическим моментам. Источники отмечают, что часть команды разочарована отсутствием заметных изменений после смены тренера.