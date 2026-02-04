"Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счётом 3:1 и оформил выход в финал Кубка английской лиги.

Фото: Getty Images

Хозяева быстро обозначили своё преимущество. Уже на седьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт, а ближе к середине первого тайма нападающий вновь оказался в нужном месте, оформив дубль на 29-й минуте.



До перерыва давление "горожан" принесло ещё один результативный эпизод. На 33-й минуте Тейани Рейндерс довёл преимущество своей команды до крупного, сделав счёт комфортным.



Во втором тайме в составе "Ньюкасла" отличился Энтони Элангай, однако этот гол не повлиял на общий исход противостояния.



Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал турнира, где сыграет с "Арсеналом".

