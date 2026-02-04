Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

"Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" в финале Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счётом 3:1 и оформил выход в финал Кубка английской лиги.
Фото: Getty Images
Хозяева быстро обозначили своё преимущество. Уже на седьмой минуте Омар Мармуш открыл счёт, а ближе к середине первого тайма нападающий вновь оказался в нужном месте, оформив дубль на 29-й минуте.

До перерыва давление "горожан" принесло ещё один результативный эпизод. На 33-й минуте Тейани Рейндерс довёл преимущество своей команды до крупного, сделав счёт комфортным.

Во втором тайме в составе "Ньюкасла" отличился Энтони Элангай, однако этот гол не повлиял на общий исход противостояния.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал турнира, где сыграет с "Арсеналом".

