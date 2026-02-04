Первый тренер Соболева - о переходе Дурана в "Зенит": Александр готов к конкуренции

По его мнению, возможный приход колумбийца не станет проблемой для конкуренции в атаке. Горбунов считает, что Соболев способен навязать борьбу за место в составе.
- Реально ли Соболеву конкурировать с Дураном, который, вероятно, перейдет в "Зенит"? Конечно, почему нет? Почему он ушел из "Фенербахче"? Наверное, там тоже не получилось. "Астон Вилла" - это не "Манчестер Сити". Ничего страшного нет, - передаёт слова Горбунова "Спорт день за днём".
Ранее сообщалось, что "Зенит" согласовал с "Аль-Насром" аренду Джона Дурана.
В текущем сезоне Соболев провёл 16 матчей в РПЛ, забил три мяча, реализовал пенальти и отдал две результативные передачи. Осеннюю часть чемпионата "Зенит" завершил на втором месте, набрав 39 очков после 18 туров.
Фото: ФК "Зенит"