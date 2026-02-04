Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Первый тренер Соболева - о переходе Дурана в "Зенит": Александр готов к конкуренции

Первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева Александр Горбунов оценил перспективы форварда в случае появления в команде Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, возможный приход колумбийца не станет проблемой для конкуренции в атаке. Горбунов считает, что Соболев способен навязать борьбу за место в составе.

- Реально ли Соболеву конкурировать с Дураном, который, вероятно, перейдет в "Зенит"? Конечно, почему нет? Почему он ушел из "Фенербахче"? Наверное, там тоже не получилось. "Астон Вилла" - это не "Манчестер Сити". Ничего страшного нет, - передаёт слова Горбунова "Спорт день за днём".

Ранее сообщалось, что "Зенит" согласовал с "Аль-Насром" аренду Джона Дурана.

В текущем сезоне Соболев провёл 16 матчей в РПЛ, забил три мяча, реализовал пенальти и отдал две результативные передачи. Осеннюю часть чемпионата "Зенит" завершил на втором месте, набрав 39 очков после 18 туров.

