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Мирча Луческу присутствует на матче ПАОК - "Спартак"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу присутствует на матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и "Спартаком".

Сын 73-летнего специалиста Рэзван Луческу возглавляет греческую команду.
Теги: Луческу Спартак ПАОК
Сегодня, 21:07
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давай 4:2, опыт есть
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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