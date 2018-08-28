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"Аякс" сыграл вничью с киевским "Динамо" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

"Аякс" в гостях сыграл вничью с киевским "Динамо" (0:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

"Динамо К" (Украина) - "Аякс" (Голландия) - 0:0

Нереализованный пенальти: Тадич, 15

"Динамо К" (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук (Шапаренко, 64), Буяльский (Русин, 85), Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Супряга.

"Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 85), де Йонг, Хюнтелар.

Предупреждения: Кендзера, 14. Зиех, 34. Сидорчук, 54. Шапаренко, 71. Тадич, 87.
Теги: Аякс Динамо Киев
Вчера, 23:58
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(3)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Киев уже не торт, мастерства мало, ну хоть национализмом свое возьмут.
PS: а где-то в Туреччине плачет бледный урод с волосами, собранными в косичку.
Слава Украине, правда ведь Домагой дебильного вида?


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 00:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Аякс слабоват,а какельское Динамо-вообще отстой..матч уровня молодежного первенства..реально,такой Аякс и Динамо гарантированно бы влетели нынешнему "Ростову"...сто проц.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 00:08) #
  • +3
  •  (5)

Классный хохлочпок,Аякс конечно должен был 3-4 гола забить,но и так молодцы!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:06) #
  • +2
  •  (4)

Аякс должен был выигрывать 3:0 как минимум, мяч просто не шёл в ворота.. А так разница в классе была заметна, хотя и там и там много молодёжи..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кличко виноват, бейте его


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Хорошечно
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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