"Аякс" сыграл вничью с киевским "Динамо" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

"Аякс" в гостях сыграл вничью с киевским "Динамо" (0:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.Лига чемпионов4-й отборочный раунд. Путь представителей лигНереализованный пенальти: Тадич, 15"Динамо К" (Украина): Бойко, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Сидорчук (Шапаренко, 64), Буяльский (Русин, 85), Шепелев (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Супряга."Аякс" (Голландия): Онана, Блинд, Вебер (Эйтинг, 79), де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 85), де Йонг, Хюнтелар.Предупреждения: Кендзера, 14. Зиех, 34. Сидорчук, 54. Шапаренко, 71. Тадич, 87.