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"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов

"Црвена Звезда" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью с "Зальцбургом" – 2:2. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

Лига чемпионов

Плей-офф

Матч 1 - 0:0

"Ред Булл Зальцбург" – "Црвена Звезда" 2:2

Голы: Даббур, 45, 48 (пен.), Набуан, 65, Дегенек, 66

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Ляйнер, Ульмер, Рамальо, Понграчич, Айдара, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Даббур, Дака (Ябо, 69)

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Родич, Савич, Дегенек, Крстичич, Йовичич, Шимич (Йованчич, 37), Милич (Павков, 50), Набуан, Радоньич (Гобелич, 82)

Предупреждения: Понграчич, 63, Крстичич, 63, Стойкович, 75, Шлагер, 81, Павков, 89, Даббур, 90+4
Теги: Црвена Звезда
Вчера, 23:57
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(1)
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:42) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!Красно-белый Белград!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:10) #
  • 0
  •  (4)

только похоже они все домашние матчи без зрителей будут играть, совсем без мозгов их болелы
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!!! Ждем повторения 1990-1991 годов? Тяжко, конечно, но переживаем за вас, братушки! До сих пор помним Приштину, аэродром Слатино. Встречали, как в 45-ом...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Рад за братьев славян. Австрийцам ЛЕ вполне достаточно.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравления сербам, давно их там не было.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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