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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Црвена Звезда" вышла в групповой турнир Лиги чемпионов
"Црвена Звезда" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграла вничью с "Зальцбургом" – 2:2. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.
Лига чемпионов
Плей-офф
Матч 1 - 0:0
"Ред Булл Зальцбург" – "Црвена Звезда" 2:2
Голы: Даббур, 45, 48 (пен.), Набуан, 65, Дегенек, 66
"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Ляйнер, Ульмер, Рамальо, Понграчич, Айдара, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Даббур, Дака (Ябо, 69)
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Родич, Савич, Дегенек, Крстичич, Йовичич, Шимич (Йованчич, 37), Милич (Павков, 50), Набуан, Радоньич (Гобелич, 82)
Предупреждения: Понграчич, 63, Крстичич, 63, Стойкович, 75, Шлагер, 81, Павков, 89, Даббур, 90+4
Лига чемпионов
Плей-офф
Матч 1 - 0:0
"Ред Булл Зальцбург" – "Црвена Звезда" 2:2
Голы: Даббур, 45, 48 (пен.), Набуан, 65, Дегенек, 66
"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Ляйнер, Ульмер, Рамальо, Понграчич, Айдара, Самассеку, Шлагер (Превляк, 83), Вольф, Даббур, Дака (Ябо, 69)
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Родич, Савич, Дегенек, Крстичич, Йовичич, Шимич (Йованчич, 37), Милич (Павков, 50), Набуан, Радоньич (Гобелич, 82)
Предупреждения: Понграчич, 63, Крстичич, 63, Стойкович, 75, Шлагер, 81, Павков, 89, Даббур, 90+4
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