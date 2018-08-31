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Александр Головин: в матчах ЦСКА с "Реалом" и "Ромой" возможно всё

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы ЦСКА, попавшего в одну группу с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" (Пльзень). По словам бывшего игрока ЦСКА, москвичи могут преподнести сюрприз.

"Конечно, следил и за тем, кто достанется ЦСКА. Своим бывшим партнёрам хочу пожелать удачи. В Москву приедут "Реал" и "Рома", настоящие гранды европейского футбола. Уверен, будет полный стадион. При такой поддержке, какая есть у ЦСКА, возможно всё", - цитирует Головина "Чемпионат.сом".
Теги: Головин ЦСКА Реал Рома
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