Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

УЕФА с 2021 года планирует проводить еще один европейский клубный турнир

УЕФА с 2021 года хочет создать новый европейский турнир, который будет третьим после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Bild, число участников Лиги Европы уменьшится. Вместо 48 клубов в турнире будет участвовать 32 клуба, как и в Лиге чемпионов.

Групповой этап нового еврокубка будет также состоять из 32 клубов. Благодаря новому турниру, клубы из Скандинавии и Восточной Европы будут иметь больше шансов на получение путевки в евротурнир.
Сегодня, 14:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не факт, что нововведение приживётся.

Цитата: vermis_64
ыло раньше все стройно и логично. Кубок чемпионов, кубок кубков и кубок УЕФА.


но был ещё один эксперимент УЕФА..
Кубок ИнтерТото, который стал для УЕФА ну просто провальным, настолько, что УЕФА грозилось дисквалифицировать те футбольные клубы, которые будут игнорить это соревнование.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 15:28) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: dimon_1973
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:50) #-1 (7)


Болеет за:
«Спартак»

А нахрена? Вот посмотрели, к примеру, матчи Уфы...Можно было и не смотреть...Ничего бы не потеряли...Что Уфа, что бомжале, что люксембург этот....Да у меня во дворе пацаны играют эффективнее...Как минимум азартнее...Ну назрена создавать отдельный турнир для клоунов, которые будут ходить по полю, как будто в штаны насрамши?



....Что клоунов из Спартачка смотреть.....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
шанс для спартака на копу дель сол


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Было раньше все стройно и логично. Кубок чемпионов, кубок кубков и кубок УЕФА. Все три были по своему интересны. Потом стали бабло рубить. Сделали супертурнир. Остальные пошли лесом. Теперь, видимо задумались.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А нахрена? Вот посмотрели, к примеру, матчи Уфы...Можно было и не смотреть...Ничего бы не потеряли...Что Уфа, что бомжале, что люксембург этот....Да у меня во дворе пацаны играют эффективнее...Как минимум азартнее...Ну назрена создавать отдельный турнир для клоунов, которые будут ходить по полю, как будто в штаны насрамши?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Если пытаются реанимировать Кубок Интертото, то это не очень хорошая идея.

Так и реанимировали бы, зачем велосипед изобретать.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Если пытаются реанимировать Кубок Интертото, то это не очень хорошая идея.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (3)

Сделают отдельный турнир для клубов из Скандинавии и Восточной Европы с призовым фондом Тарелка супа


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.