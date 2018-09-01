УЕФА с 2021 года планирует проводить еще один европейский клубный турнир

УЕФА с 2021 года хочет создать новый европейский турнир, который будет третьим после Лиги чемпионов и Лиги Европы.Как сообщает Bild, число участников Лиги Европы уменьшится. Вместо 48 клубов в турнире будет участвовать 32 клуба, как и в Лиге чемпионов.Групповой этап нового еврокубка будет также состоять из 32 клубов. Благодаря новому турниру, клубы из Скандинавии и Восточной Европы будут иметь больше шансов на получение путевки в евротурнир.