Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Баранник: Дивеев не из тех футболистов, кто выручит "Зенит"

Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в клуб.
Фото: ФК ЦСКА
"Когда Гонду играл и был в хорошей форме, по моему взгляду он был одним из лучших нападающих "Зенита". Я не знаю, что с ним произошло и почему он перестал играть, но менять нападающего на центрального защитника - это в принципе неравнозначный обмен. Дивеев не из тех футболистов, кто выручит "Зенит", - сказал Баранник "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и ЦСКА готовят обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

Российский защитник играет в составе "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за московский клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Дивеева по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

