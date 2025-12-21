Баранник: Дивеев не из тех футболистов, кто выручит "Зенит"

"Когда Гонду играл и был в хорошей форме, по моему взгляду он был одним из лучших нападающих "Зенита". Я не знаю, что с ним произошло и почему он перестал играть, но менять нападающего на центрального защитника - это в принципе неравнозначный обмен. Дивеев не из тех футболистов, кто выручит "Зенит", - сказал Баранник "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и ЦСКА готовят обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Российский защитник играет в составе "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за московский клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Дивеева по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в клуб.
Фото: ФК ЦСКА