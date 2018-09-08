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Усилит ли Терри "Спартак"?



 

Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо?

В свете последних политических событий звучит парадоксально, но российский клуб берёт британского новичка. Всего второго в истории. Но речь уже и близко не об игроке калибра Дэвида Бэнтли – «Спартак» проворачивает сделку, в которую трудно поверить.






Зачем он нужен?

Очевидно всем. Команде – хотя бы тупо для количества центральных защитников. Клубу – для чего-то такого.



«Спартак» слишком поздно, неожиданно и надолго потерял Жиго. Подобрать замену лучшему защитнику старта чемпионата можно было только из числа свободных агентов, но молодые и качественные игроки, понятное дело, уже нашли себе работу. Привозить футболиста уровня Петковича, который не усилит команду ни с какой точки зрения, кроме количественной (а впоследствии превратится в обузу) – стрёмно, в таком случае лучше обратить внимание на свои многочисленные молодёжные команды.

Красно-белым действительно очень нужен центральный защитник. Кутепова не стоит ждать раньше ноября, Жиго сможет вернуться только в конце весны. Играть минимум 2 напряжённых месяца на 3 фронта с 2 центральными защитниками, один из которых недавно восстановился после разрыва «крестов» и постоянно будет играть ещё и за сборную – слишком рискованно. Да что там говорить, с Жиго беды вообще ничего не предвещало, но она случилась.

С помощью Терри же «Спартак» закрывает ставшее проблемным место и получает настоящую легенду мирового футбола, которая неминуемо привлечёт внимание болельщиков, дополнительные средства и повысит репутационный уровень клуба. Если The Sun и CЭ не врут про зарплату в 2 или 2.5 миллиона евро (сравните с окладом того же Маркизио, пусть и со скидкой на возраст), то сделка вообще смотрится топовой. Джону скоро 38, но от наличия Сергея Игнашевича в нашем чемпионате ЦСКА не страдал. При всём уважении к легенде нашего футбола, навыки Терри, наверное, не хуже.



Зачем Терри «Спартак»?

С этим вопросом посложнее. Английские легенды в последнее время не уходят просто так: и Фрэнк Лэмпард, и Уэйн Руни ещё попылили в АПЛ, прежде чем отправились на заслуженную американскую пенсию. Терри тоже решил ещё годок поиграть на родине и пошёл рубиться в Чемпионшип за «Астон Виллу», отыграл 35 матчей, однако не смог вывести команду в премьер-лигу. А вот дальше Джон пошёл странной и нетипичной дорогой.

Терри ничто не мешало тоже найти себе работёнку в MLS. Ладно Китай и Ближний Восток со специфическим жизненным укладом, подходящим далеко не всем. Но почему не Америка? Неужели пиар-кампания Сергея Собянина о том, как изменилась Москва за последнее время, дошла до Британии?

Вряд ли – там больше говорят о кровожадной России, Чемпионат мира поменял повестку не надолго. Да и РПЛ вряд ли котируется выше, чем MLS. На Лигу Европы английским клубам более-менее наплевать, если речь не идёт о завоевании путёвки в Лигу чемпионов через этот турнир. Условия контракта, по сообщениям того же The Sun, тоже не такие, чтобы всё бросить и умчать в страну, посланники которой ходят пешком по Лондону с мешком полония.

Терри избрал свой путь – он ещё хочет играть в футбол, причём делать это не в отрыве от привычной европейской футбольной пирамиды с еврокубками. Да, Россия всё равно воспринимается как пенсия, но, похоже, Джона интригует жизнь в стране с другими ценностями. Он британец старой закалки, которого не напугать сказками о расиствующих гомофобах. Это новый опыт, который вряд ли повторится, а в Америке Терри ещё поживёт и потусит когда угодно.

Когда Терри уже приезжал в Москву?

Почти каждый приезд легенды «Челси» вспоминается на раз-два. И главные из них не пропитаны для Джона чувствами светлой ностальгии.

Во-первых, поражение звёздной сборной Англии в «Лужниках», которое стоило поездки на Евро. Тогда Терри отправился с командой в Россию, но получил травму на тренировке. Вместо капитана Макларен поставил в состав Сола Кэмпбэлла, который на пару с Рио Фердинандом не удержал Романа Павлюченко.



Во-вторых, конечно же, финал Лиги чемпионов. Если вы его видели, то напоминать о случившемся в серии пенальти будет лишним.



Хотя были и другие, куда менее значимые встречи. В 2004 Терри в составе суперкоманды Моуринью обыграл ЦСКА со счётом 1:0 на «Локомотиве». В 2010 наконец удалось победить в «Лужниках» – 2:0 с голом Жиркова. А вот в 2013-м почему-то на этом же стадионе «Челси» проиграл «Рубину» 2:3. Так что с нашей страной у Терри связаны явно не лучшие воспоминания.

Терри круче Маркизио. И самый именитый легионер в истории РПЛ?

Этим летом наша лига действительно взяла турецкий (не особо успешный) курс на стареющих звёзд, но Хёведес и Маркизио – легенды своих клубов, про которых через пару десятков лет в мире забудут. Джона Терри же будут вспоминать как образца британского защитника ещё долго.

Так что по громкости перехода и месту новичка в истории «Спартак» однозначно уделал «Зенит», пресс-служба которого очень старается круто подать прилёт Маркизио. Но сегодня это никого не интересует.

Это вовсе не значит, что Терри принесёт больше пользы и лучше отработает свою зарплату. Это просто данность – из сопоставимых звёзд мирового футбола в России играли только Самюэль Это’О и Роберто Карлос. Но у Роберто перед переходом в «Анжи» уже много лет поиграл в Турции, возвращался в Бразилию, а Терри всего полтора года назад надевал футболку «Челси» и провёл полноценный сезон в очень требовательном к «физике» и конкурентном Чемпионшипе. Сам футболист утверждает, что не чувствовал себя так хорошо уже 8-10 лет и тренировался в отпуске каждый день.

Быть может, переход Это’О «Спартак» и не переплюнул – Джон для многих более легендарная фигура, но Самюэль приехал в Россию в расцвете сил, после завоевания кубка чемпионов. Но и цифры в контрактах тут несопоставимы.

Да, Терри стар, но он star. Приезд такой фигуры в наш чемпионат крут сам по себе. Это нескучно, интересно. Это хайп, нужный нашему унылому футболу, тем более не занимающий чьё-то место и не требующий колоссальной зарплаты. Как мы выяснили, Джон Терри вряд ли ностальгирует по Москве, а вот российские болельщики, которые либо выросли на его футболе, либо прожили молодость или другой важнейший жизненный пласт, глядя на его игру, поностальгируют точно. И с удовольствием узнают в красно-белой майке того великого мастера, к которому 8 лет назад бежал за футболкой Джано Ананидзе.

Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо?


Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: «СЭ»
Теги: Терри Спартак Челси
Сегодня, 16:31
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8
(4)
№8 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: joss
От 0:3 в Глазго это тушинских сявок не спасет.

Такая уж карма: говно в Европе - оно и есть говно в Европе.

Вележ и Вердер не дадут соврать

И это модератор...Жуть.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: joss (Сегодня, 17:05) #
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  •  (2)
online

От 0:3 в Глазго это тушинских сявок не спасет.

Такая уж карма: говно в Европе - оно и есть говно в Европе.

Вележ и Вердер не дадут соврать.


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AMERICAN LIBERALISM MUST BE DESTROYED
Регистрация: 19.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
всё бы ничего. но 37 лет.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что там не говорить - это суперТОП! Он Супер профи, и уж точно, путаться под ногами Джикии не будет! smile А научит многому!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 16:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
Настоящая легенда!Принесёт пользу Спартаку!Мои поздравления.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Fidel
Я один подумал, что Паоло Мальдини только пятьдесят?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Было бы интересно. Не хватает нашему чемпу ярких красок.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 16:42) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличная статья)
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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