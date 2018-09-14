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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Коммерческий директор ЦСКА раскрыл цены на билеты на матчи ЛЧ в "Лужниках"
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о ценах на домашние матчи клуба в Лиге чемпионов, которые будут проводиться в "Лужниках".
"Без учета скайбоксов цена пакета на три матча варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.
Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на "ВЭБ Арене" этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорогого обошлась бы в 90 000 рублей, а в "Лужниках" она, напомню, – 60 000", - сказал Зарубьян.
СЭ
"Без учета скайбоксов цена пакета на три матча варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.
Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на "ВЭБ Арене" этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорогого обошлась бы в 90 000 рублей, а в "Лужниках" она, напомню, – 60 000", - сказал Зарубьян.
СЭ
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