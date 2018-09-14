Новости партнеров

Коммерческий директор ЦСКА раскрыл цены на билеты на матчи ЛЧ в "Лужниках"

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о ценах на домашние матчи клуба в Лиге чемпионов, которые будут проводиться в "Лужниках".

"Без учета скайбоксов цена пакета на три матча варьируется от 3 200 до 60 000 тысяч рублей.

Для тех, кто покупал сезонный абонемент, включающий в себя Лигу чемпионов, пакет стоил чуть меньше, чем 3 200. Сейчас же 3 200 рублей – это цена для человека, который не наделен какими-либо привилегиями, а на "ВЭБ Арене" этот пакет стоил бы около 3 500 рублей. В то же время стоимость самого дорогого обошлась бы в 90 000 рублей, а в "Лужниках" она, напомню, – 60 000", - сказал Зарубьян.

СЭ


Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(3)
№7 Написал: honey (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
Футбол, судя по ценам, превращается в зрелище для богатых!...
Скоро российская беднота будет вынуждена довольствоваться только телевизионной версией футбола... )))
Впрочем, а что это миллионеры-футболисты на поле должны играть-развлекать бедноту, пусть футбол богатые и смотрят! ))

Ты бы хоть текст читал и вдумывался о чём там написано. За матч ЛЧ заплатить 1к уже псдц как много да?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Для твоей свиной зависти. В Тушино будут другой турнир лицезреть.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: Egorysche (Сегодня, 14:22) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Parshin
Футбол, судя по ценам, превращается в зрелище для богатых!...
Скоро российская беднота будет вынуждена довольствоваться только телевизионной версией футбола... )))
Впрочем, а что это миллионеры-футболисты на поле должны играть-развлекать бедноту, пусть футбол богатые и смотрят! ))

то есть сходить на три матча Лиги Чемпионов два из которых пройдут с Реалом и Ромой за 3200 рублей ( 1070 за матч) это ппц как дорого?:D вы в каком мире живёте?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 14:09) #
  • -4
  •  (8)

Футбол, судя по ценам, превращается в зрелище для богатых!...
Скоро российская беднота будет вынуждена довольствоваться только телевизионной версией футбола... )))
Впрочем, а что это миллионеры-футболисты на поле должны играть-развлекать бедноту, пусть футбол богатые и смотрят! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:03) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Батька
Что бы земельку мин обороны прихватить на шару


На шару Федун поле тушинское получил, а под нашим стадионом земля выкуплена...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Сибирячок
Зачем было строить ишак-арену?

Что бы земельку мин обороны прихватить на шару ... и построить рядом башню и там офисы сдавать ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем было строить ишак-арену?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.