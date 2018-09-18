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Дмитрий Булыкин: стартовая игра в Лиге чемпионов - волнующее событие

Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" заявил, что первая игра турнира - всегда волнующее событие.

"Конечно, "Локомотиву" нужно побеждать, чтобы выходить на свой уровень, особенно - перед первой игрой в Лиге чемпионов. Но учитывая удаление нашего полузащитника Гжегожа Крыховяка во втором тайме матча с "Динамо", ничью можно считать хорошим результатом. Теперь главное - переключиться на еврокубок. Стартовая игра в Лиге чемпионов и так волнующее событие, а матч в Турции сложен вдвойне. Там всегда непросто играть. Но у нас в составе хватает хороших футболистов. Надеемся, они сумеют проявить свои лучшие качества и добиться хорошего результата в игре с "Галатасараем", - приводят слова Булыкина "Известия".
Теги: Булыкин Локомотив
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