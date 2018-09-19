Алексей Миранчук: играли неплохо, но подвела реализация

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" (0:3)."Атмосфера на стадионе не давила. Наоборот это придавало заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи, - стечение обстоятельств. Третий гол тоже: не приняли мяч, игровой момент. Мы мало забиваем и это неприятно. Сегодня моменты были - не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше", - сказал Миранчук.