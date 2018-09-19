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Алексей Миранчук: играли неплохо, но подвела реализация

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" (0:3).

"Атмосфера на стадионе не давила. Наоборот это придавало заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи, - стечение обстоятельств. Третий гол тоже: не приняли мяч, игровой момент. Мы мало забиваем и это неприятно. Сегодня моменты были - не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше", - сказал Миранчук.

Матч ТВ
Теги: Миранчук Ал. Локомотив Галатасарай
Сегодня, 00:18
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№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Bender,
На кол пошел, черт опущенный.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lokoflesh
Сарай и моложе и быстрее, в след. году нужно будет омолаживать кровь.
Леша нормально сыграл, но нужно намного лучше
.Bender,
Тебе чего опущенец колхозный нужно.

не хныч шалава плацкардная !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Сарай и моложе и быстрее, в след. году нужно будет омолаживать кровь.
Леша нормально сыграл, но нужно намного лучше
.Bender,
Тебе чего опущенец колхозный нужно.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Опять будут плакаты вывешивать что СПАРТАК ВИНОВАТ
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
долбоебиха !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Климак 32 (Сегодня, 00:35) #
  • +4
  •  (4)

Тебе бы заткнуться и на банку присесть, если я увижу тебя в составе на следующий игру, значит Семин сошел с ума


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 00:29) #
  • -2
  •  (6)

должно быть стыдно, кочегары. османы по факту окропили мочей девок. конечно ток первая игра, но думаю сеанс уринотерапии продолжится и в следующих турах глядя как локо играет в чемпе. походу как всегда "евроочелы" будем добывать в ЛЕ.
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:21) #
  • +2
  •  (4)

Реализация Галатасарая?
Один голевой момент за весь матч у Локо, это не к реализации..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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