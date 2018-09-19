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Когда 3:0 и счёт, и отметка. Оценки игроков «Локомотива» за разгром в Турции
«Локомотив» бОльшую часть встречи в Стамбуле выглядел неплохо, но решающими оказались другие отрезки и эпизоды. Несмотря на 0:3, Rusfootball.info оценивает игру почти всех футболистов, даже ярких Миранчука и Фернандеша, на «удовлетворительно».
Гильерме – 2.0. Не хочется сильно критиковать Гильерме, поскольку партнёры задали голкиперу неприлично большой объём работы – несколько хороших сэйвов он совершил. Однако первый гол, каким бы ни был удар, залетел в ближний угол. Второй легко обогнул странно выставленную Гильерме стенку из всего лишь четырёх человек и проскочил у него под рукой. Ну а третий – уже пенальти самого вратаря, от удара он увернулся.
Игнатьев – 2.5. На самом деле могло быть хуже. Поначалу Владиславу пришлось тяжело, но в голе Родригеса его особо не обвинишь. Да, его фланг «Локомотив» старался не задействовать, но это и правильно. Иногда правый латераль всё-таки ходил вперёд, причём Сёмин заменил его во время активного периода. Быть может, стоило поменять того же Хёведеса – «Локомотив» остался без лишней опции в атаке.
Хёведес – 3.0. Нормально для дебюта, учитывая его условия, атмосферу и форму Хёведеса. Ошибки немца не бросались в глаза сильно, но и выделять его среди других оценкой 3.5 было бы неправильно.
Кверквелия – 3.0. Тоже сыграл более-менее в роли страхующего защитника, имел голевой момент, но смазал впечатление потерей, приведшей к разгрому. Вроде бы ничего серьёзного, но представьте, если «Локо» дома выиграет 2:0, уступит по личным встречам и из-за этого окажется ниже.
Чорлука – 3.0. Ошибался чаще партнёров по обороне, но тоже не выпадал. Парадокс, но при трёх пропущенных мячах винить центральных защитников более-менее не в чем: только за третий гол можно предъявить.
Идову – 3.0. Появление Брайана удивило. Ладно Хёведес с его болячками и набором формы, но русский нигериец вроде бы был здоров, однако в чемпионате вообще не использовался. Тем не менее, Идову смотрелся достойно: после пары провалов в начале матча он надёжно держал бровку и даже пытался помогать Фернандешу. Получалось не очень в том числе из-за правоногости игрока.
Денисов – 3.0. Честно говоря, ставить тройки надоело, но снижать оценку Игорю особо не за что. Напротив, можно вспомнить его игру на подборе в первом тайме – тонкий пас на Кверквелию вместо удар, плотный удар в следующей атаке, ограниченное и органичное участие в созидании.
Крыховяк – 3.0. Гжегож снова взял себе огромный объём работы, помогал передачами и подключениями, бегал даже прессинговать вратаря. Но лучше бы попрессинговал Родригеса перед его голевым ударом.
Алексей Миранчук – 3.0. Вину за первый мяч с Крыховяком делит Миранчук, не успевший накрыть соперника. При этом Алексей скорее обрадовал: это чуть ли не первый большой международный матч, в котором он не растворился. Напротив, брал на себя, был хорош в подыгрыше, был одним из лидеров. Ещё бы последний пас научиться отдавать…
Фернандеш – 3.0. До последнего колся с оценками Алексея и Фернандеша. С одной стороны, именно они давали надежду и позволяли хвалить «Локомотив». С другой – парни виноваты в пропущенных голах и не смогли довести до голов у чужих ворот. Фернандеш, в надежде заработать хороший контракт в Турции выдавший блестящий первый тайм, от избытка желания совершил тот самый ненужный фол и запорол все стандарты в заключительной части встречи.
Фарфан – 2.0. Правда, ударный штрафной исполнял Джефф. Безнадёжный удар в стенку – красноречивый итог его выступлению. Фарфан нашёл 2 отличных момента, но не смог их реализовать, а на рисунок игры оказывал далеко не такое влияние, как Миранчук и Фернандеш.
Эдер – 2.0, Антон Миранчук – б/о. В студии «Матч Премьер» у Игоря Чугайнова спросили, как вышел Эдер. «Никак», – ответил эксперт. Тот редкий случай, когда добавить нечего. Антон Миранчук успел выйти на поле и увидеть третий гол «Галатасарая» с лучших мест.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Гильерме – 2.0. Не хочется сильно критиковать Гильерме, поскольку партнёры задали голкиперу неприлично большой объём работы – несколько хороших сэйвов он совершил. Однако первый гол, каким бы ни был удар, залетел в ближний угол. Второй легко обогнул странно выставленную Гильерме стенку из всего лишь четырёх человек и проскочил у него под рукой. Ну а третий – уже пенальти самого вратаря, от удара он увернулся.
Игнатьев – 2.5. На самом деле могло быть хуже. Поначалу Владиславу пришлось тяжело, но в голе Родригеса его особо не обвинишь. Да, его фланг «Локомотив» старался не задействовать, но это и правильно. Иногда правый латераль всё-таки ходил вперёд, причём Сёмин заменил его во время активного периода. Быть может, стоило поменять того же Хёведеса – «Локомотив» остался без лишней опции в атаке.
Хёведес – 3.0. Нормально для дебюта, учитывая его условия, атмосферу и форму Хёведеса. Ошибки немца не бросались в глаза сильно, но и выделять его среди других оценкой 3.5 было бы неправильно.
Кверквелия – 3.0. Тоже сыграл более-менее в роли страхующего защитника, имел голевой момент, но смазал впечатление потерей, приведшей к разгрому. Вроде бы ничего серьёзного, но представьте, если «Локо» дома выиграет 2:0, уступит по личным встречам и из-за этого окажется ниже.
Чорлука – 3.0. Ошибался чаще партнёров по обороне, но тоже не выпадал. Парадокс, но при трёх пропущенных мячах винить центральных защитников более-менее не в чем: только за третий гол можно предъявить.
Идову – 3.0. Появление Брайана удивило. Ладно Хёведес с его болячками и набором формы, но русский нигериец вроде бы был здоров, однако в чемпионате вообще не использовался. Тем не менее, Идову смотрелся достойно: после пары провалов в начале матча он надёжно держал бровку и даже пытался помогать Фернандешу. Получалось не очень в том числе из-за правоногости игрока.
Денисов – 3.0. Честно говоря, ставить тройки надоело, но снижать оценку Игорю особо не за что. Напротив, можно вспомнить его игру на подборе в первом тайме – тонкий пас на Кверквелию вместо удар, плотный удар в следующей атаке, ограниченное и органичное участие в созидании.
Крыховяк – 3.0. Гжегож снова взял себе огромный объём работы, помогал передачами и подключениями, бегал даже прессинговать вратаря. Но лучше бы попрессинговал Родригеса перед его голевым ударом.
Алексей Миранчук – 3.0. Вину за первый мяч с Крыховяком делит Миранчук, не успевший накрыть соперника. При этом Алексей скорее обрадовал: это чуть ли не первый большой международный матч, в котором он не растворился. Напротив, брал на себя, был хорош в подыгрыше, был одним из лидеров. Ещё бы последний пас научиться отдавать…
Фернандеш – 3.0. До последнего колся с оценками Алексея и Фернандеша. С одной стороны, именно они давали надежду и позволяли хвалить «Локомотив». С другой – парни виноваты в пропущенных голах и не смогли довести до голов у чужих ворот. Фернандеш, в надежде заработать хороший контракт в Турции выдавший блестящий первый тайм, от избытка желания совершил тот самый ненужный фол и запорол все стандарты в заключительной части встречи.
Фарфан – 2.0. Правда, ударный штрафной исполнял Джефф. Безнадёжный удар в стенку – красноречивый итог его выступлению. Фарфан нашёл 2 отличных момента, но не смог их реализовать, а на рисунок игры оказывал далеко не такое влияние, как Миранчук и Фернандеш.
Эдер – 2.0, Антон Миранчук – б/о. В студии «Матч Премьер» у Игоря Чугайнова спросили, как вышел Эдер. «Никак», – ответил эксперт. Тот редкий случай, когда добавить нечего. Антон Миранчук успел выйти на поле и увидеть третий гол «Галатасарая» с лучших мест.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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