Новости партнеров

Два основных футболиста "Шальке" пропустят лигочемпионский матч с "Локомотивом"

Полузащитники "Шальке" Амин Харит и Алессандро Шепф пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом" из-за травм.

У Харита травма бедра, а Шепф подхватил инфекцию.

24-летний Шепф провел четыре матча в текущем чемпионате Германии и матч Лиги чемпионов с "Порту". Австриец отметился победным мячом в последнем матче Бундеслиги с "Майнцем" (1:0). 21-летний Харит провел пять матчей в чемпионате и результативными действиями не отметился.
Теги: Шальке Локомотив
Сегодня, 12:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.