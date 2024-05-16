По информации "СЭ", нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе и готовится ко встрече 29-го тура РПЛ против воронежского "Факела".
В этом сезоне Дзюба принял участие в 21 матче за "железнодорожников" в чемпионате России, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи на партнеров. Также на счету 35-летнего форварда один ассист в 5 играх Кубка России. Контракт игрока со столичным клубом истекает в конце июня текущего года.
Встреча 29-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Факелом" состоится в субботу, 18 мая, и пройдет на стадионе "РЖД-Арена" в Москве.
"СЭ": Дзюба вернулся к тренировкам в общей группе "Локомотива" и готовится к матчу 29-го тура РПЛ с "Факелом"
Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба может принять участие в 29-м туре чемпионата России против "Факела".
Фото: "СЭ"